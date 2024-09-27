Трамп окончательно показал, что не будет помогать Украине отбиться от России — Politico

Политик сделал ряд скандальных заявлений об Украине и ее руководстве.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп начал кампанию с критикой президента Украины Владимира Зеленского, чем показал, что не намерен помогать Украине отбиться от российских агрессоров.

Об этом пишет издание Politico.

Издание пишет, что во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине Трамп прямо заявил, что Украина должна "уступить территории", чтобы "успокоить Москву и избежать конфликта". При этом он упрекнул именно президента Украины в том, что тот не хочет идти на уступки.

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение, Зеленскому", — сказал Трамп.

Издание пишет, что Трамп ранее неоднократно говорил, что будь он президентом, то Россия не вторглась бы в Украину, а также обещал очень быстро закончить войну, если его снова изберут в Белый дом.

Теперь Трамп заявляет, что он сократит помощь Украине в случае переизбрания. Также он заверил, что не пришлет американские войска "умирать" в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Зеленского не согласилась на встречу с Трампом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп и республиканцы начали кампанию против Зеленского.

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