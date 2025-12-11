Трамп оконфузился на публике, сделав заявление о 6G

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп оконфузился во время публичного выступления, спутав будущий стандарт мобильной связи 6G с разрешением камер.

Об этом сообщает The Verge.

Во время публичного выступления Трамп упомянул о 6G в контексте качества изображения, фактически спутав этот термин с видеоразрешением. Он заявил, что 6G якобы обеспечивает «лучший взгляд на кожу» человека. Реплика прозвучала в присутствии CEO Qualcomm Криштиано Амона, который не стал реагировать на сказанное.

Комментарий возник в разговоре о развитии технологий нового поколения. Трамп напомнил, что ранее «был лидером во внедрении 5G», и выразил удивление тем, что «шестое поколение уже на подходе». В ходе дискуссии он неоднократно возвращался к теме камер и качества видео, что лишь усилило путаницу между стандартами мобильной связи и параметрами изображения.

«Так мы уже переходим к 6G. Ох. Я был лидером во внедрении 5G в свое время. А что оно делает? Позволяет немного лучше рассмотреть кожу? Мне нравились камеры старых времен», — сказал президент США.

На самом деле 6G — это следующее поколение сотовых сетей, которое должно обеспечить значительно большую пропускную способность, более низкую задержку, энергоэффективные системы и новые сервисы на основе распределенных вычислений. Стандарт находится на ранней стадии разработки, а его коммерческое внедрение в США ожидается только во второй половине 2030-х.

К слову, ранее премьер-министр Албании Эди Рама высмеял Трампа за его заявление о якобы завершении «войны» между Албанией и Азербайджаном. Рама пошутил об этом во время поздравления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он иронично «попросил прощение» за то, что их не поздравили с этим «мирным соглашением», заключенным Трампом, чем насмешил обоих собеседников.