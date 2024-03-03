Трамп опережает Байдена на 5 очков в гипотетическом матче-реванше: опрос

Оба президента выиграли соответствующие недавние праймериз в Мичигане, но Байден столкнулся с некоторыми проблемами.

Бывший президент Дональд Трамп опережает президента Джо Байдена на пять очков в гипотетическом матче-реванше, согласно новому опросу The New York Times и Siena College.

Об этом пишет The Hill.

Среди зарегистрированных избирателей 48 процентов сказали, что проголосовали бы за бывшего президента, будь президентские выборы 2024 года сегодня, а кандидатами были бы он и Байден. Сорок три процента ответили, что проголосовали бы за Байдена, отвечая на тот же вопрос.

Опрос также показал, что 65 процентов зарегистрированных избирателей сказали, что страна на "неправильном пути", против 24 процентов сказали, что она на "правильном пути".

Согласно опросу в Виргинии, опубликованному в пятницу, Байден опережает бывшего президента на четыре пункта, но опрос также показал низкие рейтинги приверженности обоих кандидатов. Старый Доминион является заметным меняющимся штатом, который выбирает губернатора-республиканца в 2021 году, но голосует за демократов на последних четырех президентских выборах.

Опрос The Times и Siena College также спросил зарегистрированных избирателей, за кого они голосовали на последних президентских выборах: 44 процента ответили, что голосовали за Байдена, а 34 — за Трампа. Восемнадцать процентов сказали, что не голосовали на выборах в 2020 году.

Оба президента выиграли соответствующие недавние праймериз в Мичигане, но Байден столкнулся с некоторыми проблемами, когда более 100 000 жителей Мичигана протестовали против президента за необязательный вариант голосования. Необязательная кампания в штате Мичигана означала, что избиратели оказывали поддержку Демократической партии, но не кандидатам, указанным в бюллетенях, и служили протестом против действий Байдена по войне Израиля и ХАМАС.

Опрос Times и Сиенского колледжа проводился с 25 по 28 февраля. В нем приняли участие 980 зарегистрированных избирателей из всей страны, 823 из которых заполнили полный опрос. Погрешность для зарегистрированных избирателей составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта и плюс-минус 4 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, которые заполнили полный опрос.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при Трампе мир был "безопаснее и стабильнее". По его словам, сейчас большая часть света "желает стабильности".

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