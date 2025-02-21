Трамп заявил, что Путин хочет соглашения: подробности

Трамп уже не в первый раз делает заявления, которые можно расценивать как оправдание агрессии России против Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин якобы хочет заключить соглашение, но не обязан этого делать, потому что "мог бы взять всю страну".

Об этом он сказал в радиоинтервью утром 21 февраля.

"Я не пытаюсь сделать Путина приятнее или лучше. Я просто говорю вам тот факт, что войны не должно было быть", — сказал Трамп.

На эти слова отреагировал украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он саркастически отметил, что если Путин действительно хотел "взять всю Украину", то вряд ли в его планы входило потерять часть Курской области и не захватить ни одну новую украинскую область за три года войны.

"Наверное, это такое желание Путина было, чтобы часть Курской области была под ВСУ, а ни одной области в Украине за три года он так и не захватил", — написал Цаплиенко.

Напомним, в Кремле заявляют, что не считают, что администрация президента США Дональда Трампа заняла "пророссийскую" позицию.

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