Трамп опроверг сообщение о предложении сдать Донбасс России

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп возразил, что обсуждал с Владимиром Зеленским передачу Донбасса России, а позиция Штатов состоит в том, что стороны должны остаться на тех рубежах, где они находятся сейчас, то есть на линии фронта.

Об этом пишет Rapid Response 47.

Все остальное, по словам Трампа, очень сложно урегулировать.

«Вариантов слишком много, чтобы принять четкое решение: если предпринимать попытки распределения — это только усугубит ситуацию», — отметил он.

Также Трамп уточнил по поводу будущего Донбасса и высказал мнение о том, что конфликтный регион должен оставаться в нынешнем состоянии. Он отметил, что в настоящее время Россия контролирует значительную часть территории и повторил, что стороны могут договориться по другим аспектам уже позже.

«Пусть все останется так, как есть сейчас. Они смогут… договориться о чем-нибудь позже», — добавил он.

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского принять условия Путина, иначе Россия его «уничтожит». Глава Белого дома якобы настаивал, чтобы Украина уступила всю территорию Донецкой области и повторяла тезисы Путина, которые тот озвучил накануне в личной беседе.