Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече

В письме президент Украины отмечает, что "для нас важно иметь личный контакт и понимать друг друга на 100%".

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опубликовал текст письма, в котором президент Украины Владимир Зеленский просил его о встрече.

Скриншот сообщения, которое республиканец получил через заместителя руководителя миссии посольства Украины в США Дениса Сиеника, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Текст письма Зеленского к Трампу:

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"Дорогой Дональд, надеюсь, у вас все хорошо. Я вспоминаю наш недавний телефонный разговор – он был очень приятным. Все мы в Украине хотим, чтобы эта война закончилась справедливым миром. И мы знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Вот почему мы должны стремиться понять друг друга и оставаться в тесном контакте.

Несколько дней назад мы попросили о встрече с вами, и я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно из первых уст. Вы знаете, что я всегда с большим уважением отношусь ко всему, что связано с вами, и так оно и должно быть. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу и это было бы хорошим временем для встречи. Я считаю, что нам важно иметь личный контакт и понимать друг друга на 100%. Дайте мне знать, если вы будете в это время в городе – я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась как часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь нам закончить эту войну справедливым способом.

С уважением, Владимир".

Трамп не указал, согласовывал ли он эту публикацию с украинской стороной. Он также не предоставил никаких комментариев к своему сообщению.

Напомним, 25 сентября агентство AP сообщило, что Трамп не планирует встречаться с Зеленским на этой неделе.

Однако на следующий день Трамп заявил, что проведет встречу с Зеленским в Trump Tower 27 сентября.

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