Трамп осознал ложь Путина: громкое заявление Макрона

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп осознал — президент России Владимир Путин лгал тому о своей готовности к миру в войне против Украины.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Макрон прокомментировал российские ракетно-дронные атаки по Украине. По словам французского лидера, «то, что происходит, является неприемлемым и чрезвычайно серьезным».

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«Я думаю, что президент Трамп осознает, что когда Путин сказал ему, что готов к миру, он ему солгал», — заявил Макрон.

Он также высказался о реакции президента США на российский обстрел Украины. Президент Франции надеется, что «гнев» Трампа «воплотится в действия».

А еще Макрон отметил, что война России против Украины дестабилизирует не только Европу, но также Азию.

Напомним, комментируя российские атаки по Украине Трамп жестко раскритиковал Путина. Президент США заявил, что глава Кремля «абсолютно сошел с ума» и без каких-либо причин обстреливает Украину, убивая мирных жителей.

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Трамп также сказал: «Я не знаю, что к черту произошло с Путиным». По словам главы Белого дома, президент России «бьет ракетами по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин».