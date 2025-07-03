Трамп остановил помощь Украине, чтобы повлиять на Путина — Самусь

Михаил Самусь.

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Военная помощь США Украине может быть приостановлена не из-за дефицита ресурсов или изменения стратегии, а как инструмент давления в более широких переговорах между Вашингтоном и Москвой.

Об этом заявил в интервью LIGA.net заместитель директора Центра исследований армии, эксперт Михаил Самусь.

По его словам, ключевым моментом является не полное прекращение, а именно приостановка поддержки — это слово может стать центральным в политической игре Дональда Трампа, если Кремль не согласится на переговоры.

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"Есть договоренность между Вашингтоном и Москвой, где Трамп говорит: мы приостанавливаем поставки оружия Украине. Это ключевое слово - приостанавливаем. И дальше он достает свою "санкционную дубину" в виде Линдси Грэмма, который в последние дни активно делает заявления о санкциях против России", - пояснил Самусь.

Поставки остановят, если Россия откажется от переговоров?

По мнению эксперта, команда Трампа может иметь "карты в рукаве" - в частности, возможность временно остановить военные поставки, чтобы усилить давление на Россию и одновременно подтолкнуть Кремль к переговорам. Если Путин не пойдет на уступки, санкционное давление может быть возобновлено.

Самусь подчеркнул, что все объемы помощи, которые Украина получает сейчас, были утверждены еще при администрации Байдена. Новые программы команда Трампа не инициировала.

"Все, что мы сейчас имеем, - это то, что было проголосовано за Байдена. Трамп не утвердил никакой новой помощи. Даже $10 млрд по программе USAI до сих пор не законтрактованы. Их можно потратить на новые системы - условно, на новые Patriot для Украины. Но если будет политическое решение - все может остановиться", - отметил Самусь.

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Предложение Путина и возможный сценарий Трампа

Самусь также предположил, что Кремль мог обратиться к Трампу с предложением отсрочки — дать время до осени для изменения баланса на фронте, а уже в сентябре сесть за стол переговоров, но только после остановки поставок вооружения Украине.

"Вполне возможно, что Путин сказал Трампу: дай мне время до конца лета. У вас - каникулы, никто Украиной не интересуется. Я попробую достичь перелома, а в сентябре - садимся за стол. Но только после того, как ты остановишь поставки, потому что "твои Patriot" мне мешают заставить Украину к миру”, — сказал эксперт.

Он напомнил также, что Трамп уже в прошлом демонстрировал подобную логику, в частности, во время разговора с президентом Зеленским.

"Трамп - это тот же человек, который говорил президенту Зеленскому: через две недели без нашей помощи вы проиграете. В его мире сильные имеют право диктовать условия слабым", - подчеркнул Самусь.

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Гипотеза, которая может стать реальностью

В заключение Самусь подчеркнул, что речь идет о гипотезе, которая, однако, согласуется со способом мышления и коммуникации Трампа.

"Это гипотеза, но она имеет право на жизнь. Если мы увидим подтверждение от Трампа или его окружения, что это действительно его план - остановить поставки, заставить Россию к миру, а Украину - к уступкам - эта логика станет официальной", - подытожил он.

Ранее в России сделали заявление о прекращении американской помощи Украине. Спикер Кремля Дмитрий Пескав заявил, что Москва "внимательно наблюдает" за приостановкой американской помощи, которую получала Украина, и "видит проблему".