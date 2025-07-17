Трамп осуждает Путина, но все еще верит в дипломатию: в США сделали заявление

Президент Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не одобряет действия "фюрера" РФ Владимира Путина по поводу войны в Украине. Впрочем, американский лидер до сих пор надеется на дипломатическое решение.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Темми Брюс.

"Пожалуй, лучше всего об этом свидетельствуют высказывания президента Трампа. Они дают нам самое непосредственное представление о том, считает ли он ситуацию положительной, доволен ли действиями Владимира Путина. Конечно же, мы слышали, что он недоволен",- ответила Брюс на вопрос о том, есть ли сигналы от РФ относительно заинтересованности в переговорах после заявлений.

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По ее словам, глава Белого дома разочарован ходом событий и предпринимает конкретные шаги. В частности, по поддержке Украины оборонным вооружением.

"Но я уже говорила: хотя он дипломат и всегда надеется на успех дипломатии, он также и реалист. Мир это видел, Иран это видел, а теперь и Россия видит это благодаря новым действиям президента. Он терпеливый человек, но не за счет своего видения и стремления его реализовать", - подчеркнула представитель американского Госдепа.

Напомним, президент США заявил, что до сих пор считает – и в то же время надеется, – что российский президент-диктатора Владимир Путин действительно хочет мира в Украине.

Впрочем, после очередного жестокого обстрела Украины Россией президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию по военной помощи Киеву. Переломным моментом стал разговор 3 июля между американским лидером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

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Между тем диктатор РФ Владимир Путин демонстративно игнорирует 50-дневный ультиматум Дональда Трампа .

Дата публикации 13:08, 14.07.25 Количество просмотров 58 Разворот Трампа по отношению к Путину: на что Украина теперь может надеяться