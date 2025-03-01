Трамп отчитал Зеленского как непослушного школьника: Sky News о споре президентов

Спор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским стал серьезным вызовом для Киева и его европейских партнеров и в то же время политическим достижением для Путина.

Такое мнение высказала редактор по вопросам безопасности и обороны Sky News Дебора Гейнс.

По ее словам, "зрелище, когда президент США ругал своего украинского коллегу и говорил ему, что тот играет в азартные игры с Третьей мировой войной, – разыгранное в Овальном кабинете – было трудным для восприятия".

"Трудно представить больший контраст между дружественными сценами в разговоре сэра Кира Стармера и Трампа и бранью, которую американский президент использовал в адрес Зеленского, иногда обращаясь к нему, как к непослушному школьнику", – отметила Гейнс.

Она также отметила, что Зеленский, скрестив руки, пытался донести свою позицию, но "было очевидно, что он ведет проигрышную битву".

Гейнс отмечает, что этот дипломатический конфликт будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто скандал в медиапространстве.

Самая большая опасность для Украины, по ее мнению, состоит в том, что Трамп может в ответ на этот конфликт отозвать всю военную поддержку Киева.

"Если Трамп в гневе отзовет всю свою военную поддержку Украине, способность Киева противостоять российским военным серьезно уменьшится. Европейцы не имеют возможности заполнить эту пустоту. Единственный человек, который выиграет в этом сценарии, – это Владимир Путин", – добавила она.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Венса и Зеленского, закончившаяся спором трех политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.

В этот день планировали подписать соглашение о полезных ископаемых, однако этого не сделали. Мировые лидеры поддержали Зеленского.

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