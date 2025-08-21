Трамп отходит от переговоров между Киевом и Москвой: источники The Guardian

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп якобы намерен покинуть Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая в этом непосредственной роли. Тем самым он отступит от переговоров по прекращению войны.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на чиновников американской администрации, знакомых с ситуацией.

По информации источников, Трамп до сих пор считает, что для прекращения войны в Украине зависит только двусторонняя встреча между диктатором России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это должно быть следующим шагом, говорят собеседники издания.

Отмечается, что на днях президент США сообщил советникам, что проведет трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным только после того, как они встретятся. Впрочем, отмечает The Guardian, неизвестно, состоится ли эта первая встреча. Однако Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

Во время интервью по телефону ведущему Марку Левину на WABC глава Белого дома сказал, что, по его мнению, для Путина и Зеленского было бы лучше сначала встретиться без него.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома. ситуация выглядит "выжидательной позицией" президента США относительно возможности проведения встречи Путина и Зеленского. Однако за последние дни не был достигнут прогресс по этому вопросу, а Белый дом так и не назвал список мест, где мог бы состояться саммит.

Нежелание Трампа настаивать на встрече Путина и Зеленского появляется на фоне того, что он в последние дни признал, что прекращение войны в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал , хотя во время предвыборной кампании он заявил, что может достичь этого за 24 часа.

Напомним, после встреч в Белом доме Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи. По словам президента США, эти переговоры необходимы.

Украина и, в частности, президент Зеленский, отмечал, что не против переговоров с “фюрером”. В России говорят, мол, Путин "готов" встретиться с Зеленским . Впрочем, есть условие, говорит глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, произойдет это при условии, "если все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".