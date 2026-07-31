Трамп отказал Украине в предоставлении лицензии на Patriot: чего испугались США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация пока не согласилась предоставить Украине лицензию на производство ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot из-за серьезных опасений относительно передачи секретных технологий. Он подчеркнул, что такие сложные технологии невозможно просто взять и скопировать. В то же время, Трамп выразил обеспокоенность, что когда-то это передовое оружие может быть использовано против самих Соединенных Штатов.

Об этом он заявил во время общения с журналистами перед заседанием Кабинета министров 31 июля.

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Осторожность с секретами оружия

Отвечая на вопрос прессы об условиях предоставления лицензии Киеву, Трамп подчеркнул, что США владеют самым величественным оружием в мире, секреты которого нужно тщательно охранять. По его словам, хотя американская сторона все еще обсуждает этот вопрос, передавать такие высокие технологии другим странам крайне сложно.

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Глава Белого дома привел пример с микрочипами, которые легко копируются конкурентами, но подчеркнул, что американские военные разработки воспроизвести практически невозможно. Именно поэтому, по его мнению, Соединенные Штаты должны быть максимально осторожны при принятии подобных решений.

Страх перед собственным оружием

Президент прямо признал наличие серьезных опасений относительно того, что в будущем переданные технологии могут обернуться против самой Америки. Хотя Трамп выразил надежду, что этого никогда не произойдет, он напомнил, что подобные неприятные прецеденты в истории уже случались.

«Я не думаю, что это когда-нибудь произойдет, но они могут обратить их против вас. Такое возможно», — заявил американский лидер во время пресс-конференции.

Он также добавил, что сегодня Соединенным Штатам необходимо существенно ускорить собственное производство этих систем, поскольку Америка уже отдала почти все свои запасы этого оружия.

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Потребности Зеленского и мирные переговоры

В своем выступлении Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины действительно стремится получить американские комплексы Patriot, а также крылатые ракеты Tomahawk. Американский лидер назвал эти виды вооружения чрезвычайно эффективными, подчеркнув их большую силу как в обороне, так и в наступлении.

В то же время Трамп напомнил о недавнем разговоре с украинским коллегой, во время которого он в очередной раз поднял вопрос о необходимости быстрого завершения боевых действий. Он привел ужасную статистику потерь на фронте, отметив, что ежемесячно гибнут десятки тысяч молодых солдат.

«Я говорил с ним о том, чтобы покончить с этой войной», — подчеркнул политик, отвечая на вопросы журналиста.

Глава США выразил уверенность, что обе стороны конфликта действительно хотят заключить соглашение, хотя никто пока не готов идти ни на какие уступки. По его словам, эта ситуация остается очень сложной из-за глубокой взаимной неприязни.

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Напомним, заявление Трампа прозвучало на фоне новостей о том, что правительство Украины обсудило с руководством оборонной компании Raytheon ускорение поставок ракет для систем Patriot перед зимой и практические шаги по запуску совместного производства средств ПВО на украинской территории.

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