Трамп отказал Украине в "Томагавках": WSJ объяснил, что стоит за решением президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Украина в ближайшее время не получит ракету большой дальности Tomahawk.

Об этом сообщили официальные лица США после его встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, передает The Wall Street Journal.

По данным источников, во время переговоров Трамп заявил, что не видит смысла в передаче таких ракет Киеву, ведь его главной целью является скорейшее прекращение войны, а не эскалация боевых действий. Президент подчеркнул, что США стремятся остановить конфликт, а не изменить его ход за счет нового оружия.

Во время встречи, которая проходила в напряженной атмосфере, Трамп отказался рассматривать карты фронта, представленные украинской делегацией, и выразил разочарование ходом войны. Он признал, что добиться компромисса между Зеленским и Путиным гораздо сложнее, чем ожидал.

Перед разговором с украинским лидером Трамп беседовал с Путиным и уже планирует провести саммит в Будапеште, чтобы продолжить усилия по мирному урегулированию. В то же время Зеленский заявил, что Украина не согласится на уступки, которые требует Кремль.

"Трамп хочет скорой победы - завершение войны. Но Путин стремится к полной оккупации Украины", - подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи в Вашингтоне 17 октября президент США Дональд Трамп якобы с криками и бранью потребовал от украинского лидера Зеленского сдать России Донбасс. По словам одного из европейских чиновников, проинформированного о содержании встречи, Трамп заявил Зеленскому, что тот якобы "проигрывает войну", поэтому следует заключить соглашение, иначе Украину уничтожат.