Трамп отказался называть Украину равноправным участником переговоров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не назвал Украину равноправным участником переговоров по миру.

Об этом стало известно с его пресс-конференции в Овальном кабинете, пишет " ЕП ".

Главу Белого дома спросили, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса. На что он ответил, что "это интересный вопрос".

"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают. Я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. Я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", — высказался Трамп.

Кроме того, журналисты уточнили в Трампе, как он относится к тому, чтобы президент Украины уступил территорию или обменял ее для завершения войны. По словам президента США, Владимиру Зеленскому "придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки".

Напомним, также Дональд Трамп высказал мнение о том, что якобы маловероятно, что Украина вернется к своим границам к 2014 году. Трамп убежден, что только часть территории удастся вернуть.

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