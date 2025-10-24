Трамп отказался от самых жестких санкций против России — WSJ

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп окончательно потерял терпение в отношении российского диактатора Владимира Путина. Несмотря на это, американский лидер решил не вводить самый жесткий вариант санкций, поскольку хочет переговоров с РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Пакеты санкций США против российской нефтяной отрасли были разработаны и готовы к применению в течение нескольких месяцев в случае, если Трамп решит действовать. Трампу было представлено три плана санкций: жесткий вариант, направленный непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей. Средний вариант, направленный на российскую энергетическую отрасль и более мягкий вариант, предусматривающий более ограниченные санкции. Трамп выбрал средний вариант», — говорится в статье.

Реклама

По словам представителей администрации Трампа, последние санкции против «Роснефти» и «Лукойла» могут кардинально изменить ситуацию в экономике.

«Трамп оставляет некоторые вопросы открытыми, потому что он все еще очень хочет заключить соглашение с Путиным», — сказал Курт Уолкер, бывший спецпредставитель президента США по Украине.

Напомним, 22 октября Министерство финансов США ввело санкции против основных нефтяных гигантов России — «Роснефти» и «Лукойла». Кроме того, США призвали Россию немедленно согласиться с прекращением огня в Украине.

Трамп подчеркнул, что экономические ограничения, введенные Соединенными Штатами против крупнейших нефтяных компаний России, могут дать результаты в течение полугода.