Трамп отказался предоставлять Украине ракеты «Томагавк», – Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты большой дальности "Томагавк" во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с деталями переговоров.

По данным издания, разговор был напряженным. Зеленский рассчитывал получить в Вашингтоне обязательства по новому оружию, однако услышал от Трампа противоположную позицию. Источники отмечают, что президент США настаивает на дипломатическом подходе и считает, что передача «Томагавков» может нанести ущерб его мирным инициативам после длительного телефонного разговора с Владимиром Путиным накануне.

Трамп, по информации журналистов, дал понять, что приоритетом для него сейчас является поиск политического решения, а не дальнейшее наращивание дальнобойных возможностей ВСУ.

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас "это только предмет для переговоров".