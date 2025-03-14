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Трамп открестился от обещания закончить войну за 24 часа

Трамп открестился от обещания закончить войну за 24 часа

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что способен быстро договориться с Россией и Украиной, намекая на возможность давления на Киев для уступок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание закончить войну в Украине через 24 часа было шуткой, однако он все еще убежден, что сможет достичь мира.

Об этом сообщают американские СМИ.

“Ну, на самом деле, я немного шутил, когда говорил это. Но я действительно хочу это устроить. И думаю, что мне это удастся”, – заявил Трамп.

При этом он не уточнил, какие именно шаги планирует предпринять для прекращения боевых действий.

Напомним, Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена, что тот якобы "втянул США в беду с Россией".

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