Трамп открестился от ограничений Starshield для Украины: кто действительно принял решение

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не предписывал ограничивать доступ Украины к военной спутниковой системе Starshield, используемой украинскими военными. По его словам, он также не считает, что соответствующее решение принял владелец SpaceX Илон Маск .

Об этом говорится в заявлении американского президента .

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Отвечая на вопросы журналистов о том, кто ответственен за ограничение спутниковой связи для Украины, Трамп отрицает свою причастность.

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«Это был не я. И я не думаю, что это был Илон. Я даже не знаю, кто-то вообще это сделал. Насколько я понимаю, все осталось так, как было», – сказал президент США.

Он также заявил, что Соединенные Штаты не вводили ограничений на использование Украиной Starshield.

Что известно о споре между Трампом и Маском

Ранее Илон Маск утверждал, что решения по ограничению скорости или использованию Starshield относятся к компетенции американских военных и в конечном счете президента США.

В то же время, американские СМИ обнародовали противоречивую информацию о том, кто именно инициировал изменения в работе спутниковой системы.

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В частности, The Wall Street Journal сообщало, что Маск лично принял решение об ограничении спутниковой связи, предварительно проведя переговоры с представителями администрации Трампа.

По информации CBS News, решение Маска привело к существенному замедлению работы системы, используемой Украиной для военных операций.

В то же время остается непонятным, согласовывал ли эти ограничения Белый дом.

Почему ограничения Starshield опасны для Украины

Проблемы со спутниковой связью возникли на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Украинская сторона сообщала об ограничении скорости связи для беспилотников, использующих систему Starshield.

В частности, речь шла о потере стабильного соединения при полете дронов на скорости более 160 км/ч.

Это создало проблемы для использования отдельных типов ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, применяемых для защиты от российских воздушных атак.

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов сообщал, что Киев ведет переговоры со SpaceX и американскими властями по отмене ограничений.

По его словам, особую обеспокоенность вызывают трудности с перехватом скоростных российских беспилотников.

Что заявили в Пентагоне

Министр обороны США Пит Гегсет также возразил, что Пентагон предписывал ограничивать работу Starshield для Украины.

По его словам, американское оборонное ведомство не меняло своей позиции по отношению к украинским военным и не выдавало соответствующих распоряжений.

Гегсет подчеркнул, что вопросы использования спутниковых сервисов регулируются условиями обслуживания, а решение по ним может принимать SpaceX.

Схожую позицию высказал государственный секретарь США Марк Рубио. Он заявил, что решения по работе коммерческого Starlink принадлежат компании и Илону Маску, а не Белому дому.

В то же время Рубио подчеркнул необходимость различать Starlink и Starshield, поскольку речь идет о двух разных программах спутниковой связи.

Несмотря на заявления американских чиновников, окончательного ответа на вопрос, кто санкционировал ограничение связи для Украины, пока нет.

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

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