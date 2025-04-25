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Трамп откровенно ответил, считает ли Россию препятствием для прекращения огня
Трамп надеется, что "фюрер" Путин прислушивается к нему.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает агрессорку Россию препятствием для достижения 30-дневного прекращения огня.
Об этом он сказал в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
"Я так не думаю. Я думаю, что они оба (Украина и РФ – Ред.) хотят мира прямо сейчас. Они готовы что-то сделать. Увидим, что будет. Сложно, очень сложно. Но я думаю, что они оба очень стремятся заключить соглашение", - высказался американский президент.
Также, по его словам, российский фюрер Владимир Путин прислушается к нему и прекратит атаки на Украину.
"Да, считаю", - ответил Трамп на вопрос.
Напомним, министр иностранных дел агрессорки России Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа "единственным лидером на Земле", который согласен с риторикой Москвы по Украине и НАТО.