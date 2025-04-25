Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает агрессорку Россию препятствием для достижения 30-дневного прекращения огня.

Об этом он сказал в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

"Я так не думаю. Я думаю, что они оба (Украина и РФ – Ред.) хотят мира прямо сейчас. Они готовы что-то сделать. Увидим, что будет. Сложно, очень сложно. Но я думаю, что они оба очень стремятся заключить соглашение", - высказался американский президент.

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Также, по его словам, российский фюрер Владимир Путин прислушается к нему и прекратит атаки на Украину.

"Да, считаю", - ответил Трамп на вопрос.

Напомним, министр иностранных дел агрессорки России Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа "единственным лидером на Земле", который согласен с риторикой Москвы по Украине и НАТО.

Дата публикации 14:26, 24.04.25 Количество просмотров 31 "Мясник в Кремле хочет войны!!!" Мир отреагировал на массированную атаку по Украине!