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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
10k
Время на прочтение
1 мин

Трамп откровенно рассказал, как относится к ударам РФ по Украине

Вашингтон продолжает диалог с Кремлем.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп и Владимир Путин.

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравятся бомбардировки", и призвал к прекращению огня.

Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

По его словам, Вашингтон продолжает разговаривать с Кремлем, чтобы завершить войну РФ против Украины.

"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и еженедельно гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", - отметил Трамп.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что руководство агрессорки России вряд ли сможет диктовать США условия по прекращению огня в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
10k
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