Трамп откровенно рассказал, как относится к ударам РФ по Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравятся бомбардировки", и призвал к прекращению огня.

Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

По его словам, Вашингтон продолжает разговаривать с Кремлем, чтобы завершить войну РФ против Украины.

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"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и еженедельно гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", - отметил Трамп.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что руководство агрессорки России вряд ли сможет диктовать США условия по прекращению огня в Украине.

Дата публикации 13:28, 05.04.25 Количество просмотров 91 Трамп-пам-пам всем! Как новые пошлины США повлияют на экономику, доллар и Украину