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Трамп откровенно рассказал, как относится к ударам РФ по Украине
Вашингтон продолжает диалог с Кремлем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравятся бомбардировки", и призвал к прекращению огня.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
По его словам, Вашингтон продолжает разговаривать с Кремлем, чтобы завершить войну РФ против Украины.
"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и еженедельно гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", - отметил Трамп.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что руководство агрессорки России вряд ли сможет диктовать США условия по прекращению огня в Украине.