Трамп откровенно высказался о выходе США из переговоров о мире в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших шансах» завершить войну в Украине. В то же время, он сделал заявление о возможном выходе Вашингтона из переговоров о мире.

Об этом американский лидер сказал в интервью NBC News.

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, что станет поводом для выхода США из мирных переговоров, но не исключил такой возможности.

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«Настанет время, когда я скажу: „Ладно. Продолжайте делать глупости“. Иногда я приближаюсь к этому моменту, но тогда происходит что-то положительное. Может быть так, что я не смогу это уладить, возможно — это невозможно сделать (завершить войну — ред.)», — высказался президент США.

Кроме этого, Трамп отметил, что между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, между солдатами и генералами обеих сторон существует «существует огромная ненависть».

В то же время, американский лидер сказал, что «у нас есть очень хорошие шансы» прекратить войну и достичь мира.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что Вашингтон выходит из переговоров Украины и России об окончании войны. По словам Брюс, США больше не будут выполнять роль посредника.

Однако позже пресс-секретарь Госдепа сказала, что сейчас ситуация не дошла до того, чтобы США решили отказаться от роли посредника в переговорах по Украине.

Брюс также написала в Сети, что решение о возможном выходе США из переговоров по Украине будет принимать Трамп.

На такие заявления отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что у США может быть мысль о выходе из переговорного процесса. По словам Зеленского, схожие сигналы свидетельствуют о том, что «все очень тяжело».