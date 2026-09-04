Трамп откровенно заявил, готовит ли Путин нападение на НАТО

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США прокомментировал недавний инцидент с беспилотником в Европе и высказал свое мнение относительно планов Кремля по Североатлантическому альянсу.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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Журналистка спросила президента США, есть ли инцидент с дроном в немецком аэропорту нападением на НАТО.

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В ответ Дональд Трамп заявил, что не верит в планы России нападать на страны-члены блока, поскольку лично знает российского руководителя.

«Я общаюсь с Путиным. Я его очень хорошо знаю. Путин не намерен атаковать территории входящих в НАТО стран», — отметил американский президент.

Напомним, правительство Германии официально обвинило Кремль в августовской попытке атаки беспилотниками со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпциг-Галле, один из которых был зафиксирован вблизи украинского самолета «Антонов».

В Германии следователи считают, что атака дронов в аэропорту Лейпцига могла быть попыткой взорвать один или несколько украинских транспортных самолетов «Антонов».

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