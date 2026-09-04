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Трамп откровенно заявил, готовит ли Путин нападение на НАТО
Президент США Дональд Трамп оценил угрозу нападения России на НАТО после инцидента с дроном в Германии.
Президент США прокомментировал недавний инцидент с беспилотником в Европе и высказал свое мнение относительно планов Кремля по Североатлантическому альянсу.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Журналистка спросила президента США, есть ли инцидент с дроном в немецком аэропорту нападением на НАТО.
В ответ Дональд Трамп заявил, что не верит в планы России нападать на страны-члены блока, поскольку лично знает российского руководителя.
«Я общаюсь с Путиным. Я его очень хорошо знаю. Путин не намерен атаковать территории входящих в НАТО стран», — отметил американский президент.
Напомним, правительство Германии официально обвинило Кремль в августовской попытке атаки беспилотниками со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпциг-Галле, один из которых был зафиксирован вблизи украинского самолета «Антонов».
В Германии следователи считают, что атака дронов в аэропорту Лейпцига могла быть попыткой взорвать один или несколько украинских транспортных самолетов «Антонов».