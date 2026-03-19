Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Ведущие нефтяные корпорации Китая рассматривают возможность возобновления масштабных закупок российской нефти. Это стало возможным после решения США временно ослабить санкции в отношении заблокированного в море сырья. Такой шаг позволит России дальше финансировать войну против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Крупные нефтяные компании Китая могут рассматривать возможность закупки российской нефти. Это позволит как Пекину, так и Москве воспользоваться решением США от 12 марта о временном ослаблении санкций в отношении российской нефти, которая находилась заблокированной в море.

Китай хочет покупать российскую нефть

Как сообщили Reuters пять источников в торговой сфере 1 марта, ведущие китайские компании Sinopec и PetroChina обращались к поставщикам с запросами о потенциальных закупках российского сырья, пытаясь компенсировать недостаток поставок из-за войны на Ближнем Востоке. По словам собеседников, это могут быть первые такие соглашения с ноября 2025 года, а двое собеседников добавили, что они «вероятно состоятся в ближайшее время».

Один из участников рынка, который работает с российской нефтью и знаком с операциями PetroChina, отметил в комментарии Reuters, что компании могут покупать нефть через посредников или трейдеров, у которых уже есть соответствующие запасы в хранилищах.

По состоянию на сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 109,68 долл. за баррель. Сохранение таких высоких цен может переломить тенденцию к снижению нефтяных доходов России, которая длилась более года.

Россия сможет дальше финансировать войну

«В ISW считают, что решение США временно ослабить санкции против России будет способствовать ее военной экономике, позволяя и дальше финансировать войну против Украины в краткосрочной перспективе. В то же время такое ослабление санкций может дать Китаю возможность покупать российскую нефть со скидкой», — говорится в оценке аналитиков.

Приостановление санкций США против российской нефти — что известно

Напомним, в середине марта США временно приостановили санкции против российской нефти: на 30 дней разрешили покупку сырья, которое уже находится на танкерах в море. Как пояснил министр финансов Скотт Бессент, эта краткосрочная мера будет действовать до 11 апреля и касается только нефти, загруженной до 12 марта, чтобы увеличить мировые поставки без значительной выгоды для бюджета РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вернет санкции против российской нефти только после стабилизации мирового энергорынка. Сейчас он стремится обеспечить максимальную доступность ресурса для Штатов и всего мира, чем и объяснил свое решение об отмене ограничений.