Трамп отменил доступ к документам разведки для Блинкена и Салливана

Американский президент упразднил такое разрешение и для Байдена.

Президент США Дональд Трамп упразднил доступ к секретным документам разведки для бывшего государственного секретаря Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщили 8 февраля 2025 года представители Белого дома.

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг был сделан через день после того, как Трамп заявил, что отменил разрешение безопасности для своего предшественника Джо Байдена, прекратив его доступ к ежедневным брифингам разведки.

Трамп также отменил разрешение безопасности заместителя генерального прокурора Байдена Лизы Монако, которая помогала координировать реакцию Министерства юстиции на нападения сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года, сообщили официальные лица.

Они сказали, что Трамп также снял допуски с генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и окружного прокурора Мангеттена Элвина Брэгга, они вели дела против Трампа.

"Хотя отзыв может не оказать немедленного влияния, но это еще один признак восходящего раскола в Вашингтоне. Бывшие президенты США традиционно получали брифинги от разведки, чтобы они могли консультировать действующих президентов о национальной безопасности и внешней политике", — пишет издание.

В 2021 году Байден упразднил разрешение безопасности для Трампа, который тогда был бывшим президентом.

Напомним, план Трампа по завершению войны в Украине может стать большим сюрпризом. Но нет никаких гарантий, что Путин согласится с условиями Трампа. Тем более что все, что сегодня о них известно – это лишь предположение.

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