Трамп отменил отпуск, чтобы сосредоточиться на переговорах по завершению войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отменил свой августовский отпуск в курортном городке Бедминстер (штат Нью-Джерси), чтобы сосредоточиться на переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией.

Об этом сообщила журналистам спикер Белого дома Кэролайн Левитт, пишет Укринформ.

По ее словам, Трамп сначала рассматривал возможность работы над мирным урегулированием, находясь на курорте, где расположен его гольф-клуб, но решил остаться в Вашингтоне.

«Обычно в такое время президент уезжает в отпуск, но не этот президент», – заявила Левитт.

Она подчеркнула, что глава Белого дома настроен действовать быстро: «Он – человек с миссией. Он хочет двигаться вперед. Быстро разрешать дела. Он хочет ковать железо, пока горячо».

На вопрос о возможных сроках трехсторонних переговоров с участием Трампа, Зеленского и Путина, спикер ответил: «Трудно сказать. Думаю, он хочет посмотреть, как пройдет двусторонняя встреча».

Напомним, сейчас идет подготовка к встрече российского диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако США могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.