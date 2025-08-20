- Дата публикации
Трамп отменил отпуск, чтобы сосредоточиться на переговорах по завершению войны в Украине
Президент США отказался от поездки в свой гольф-клуб в Бедминстере, чтобы остаться в Вашингтоне и работать над мирным урегулированием войны между Украиной и Россией, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
Президент США Дональд Трамп отменил свой августовский отпуск в курортном городке Бедминстер (штат Нью-Джерси), чтобы сосредоточиться на переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией.
Об этом сообщила журналистам спикер Белого дома Кэролайн Левитт, пишет Укринформ.
По ее словам, Трамп сначала рассматривал возможность работы над мирным урегулированием, находясь на курорте, где расположен его гольф-клуб, но решил остаться в Вашингтоне.
«Обычно в такое время президент уезжает в отпуск, но не этот президент», – заявила Левитт.
Она подчеркнула, что глава Белого дома настроен действовать быстро: «Он – человек с миссией. Он хочет двигаться вперед. Быстро разрешать дела. Он хочет ковать железо, пока горячо».
На вопрос о возможных сроках трехсторонних переговоров с участием Трампа, Зеленского и Путина, спикер ответил: «Трудно сказать. Думаю, он хочет посмотреть, как пройдет двусторонняя встреча».
Напомним, сейчас идет подготовка к встрече российского диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако США могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.