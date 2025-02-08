Трамп отменил разрешение Байдена на секретные документы разведки — Reuters

Президент США Дональд Трамп 7 февраля 2025 г. заявил, что отменяет разрешение бывшего президента Джо Байдена и прекращает для него ежедневную информацию разведки, поскольку его предшественнику не нужно получать секретную информацию.

Об этом пишет Reuters.

В сообщении в социальной сети Truth Social Трамп ссылался на отчет специального прокурора Роберта Гура, который в прошлом году описал Байдена как "старого мужчину с добрыми намерениям с плохой памятью". Тогда Байден сказал, что его память в порядке. Сейчас спикер Байдена отказался давать комментарии журналистам в связи с ситуацией.

Гур в 2024 году также заявил, что Байдену не будут предъявлять обвинений в сознательном получении секретных документов, когда он покинул пост вице-президента в 2017 году. Байден сказал, что обвинения в том, что он намеренно хранил секретные материалы, были "просто неправильными".

Бывшие президенты традиционно получают некоторые брифинги разведки даже после того, как покинули свой пост.

В своей публикации Трамп также сказал, что Байден использовал время пребывания в должности, чтобы дать разведке указания не разрешить Трампу получить доступ к деталям национальной безопасности.

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В 2021 году, вскоре после вступления в должность, Байден сказал, что не считает, что Трамп должен иметь доступ к брифингам разведки из-за его "характерного поведения" и беспокойства, что он может делиться информацией.

"Какое значение должен дать ему брифинг для разведки? Какое влияние он вообще имеет, кроме того, что он может ошибиться и что-то сказать?" – сказал тогда Байден.

Напомним, что ранее Трамп нацелился на развитие электромобилей, отменив указ Байдена. Цель Байдена в 50%, не имеющая юридической силы, получила поддержку американских и иностранных автопроизводителей.

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