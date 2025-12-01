Трамп относится к войне, как к "соглашению с недвижимостью": экс-командующий армией США об угрозах для Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Европа начинает отдавать себе отчет, что больше не может полагаться на Соединенные Штаты как на «справедливого партнера», поскольку приоритеты администрации президента Дональда Трампа сместились от европейской безопасности.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Euronews.

По его оценке, Соединенные Штаты сейчас считают Европу «несущественной за исключением, возможно, некоторых деловых целей».

Украина как «соглашение с недвижимостью» и возобновление торговли с РФ

Генерал подверг критике подход нынешней администрации США к войне в Украине, назвав его «обреченным с самого начала». Он утверждает, что американский лидер и его команда относятся к конфликту, как к «масштабному соглашению с недвижимостью».

Ходжес указал на недавние публикации в западных СМИ по поводу тайных переговоров специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с российскими чиновниками. По его мнению, эти разоблачения являются доказательством того, что США очень стремятся возобновить торговые отношения с Москвой.

«Если все пойдет так, как хотели Уиткофф и Кушнер, это станет огромной проблемой для Европы», — заявил он.

Европа на четвертом месте в приоритетах

Ходжес считает, что изменение приоритетов Белого дома стало очевидным, когда госсекретарь США Марко Рубио решил пропустить ключевое заседание НАТО в Брюсселе.

«Это необычно, но это часть проблемы. В списке приоритетов нынешней администрации Европа занимает четвертое место после Западного полушария, Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока», — заверил он.

Несмотря на критику политики США, генерал Ходжес уверен, что ситуация для Украины и Европы не безнадежна. Он подчеркнул, что Украина не проиграет, а российская экономика находится в глубоком кризисе. По мнению экс-командующего, у Украины и Европы совместно есть достаточно ресурсов и возможностей, чтобы остановить агрессию Владимира Путина.

«Европе пока не хватает уверенности в себе и политической воли, чтобы достичь этой цели», — подытожил он.

Напомним, на фоне завершившихся в Майами переговоров делегаций Украины и США президент США Дональд Трамп публично прокомментировал ситуацию в Украине. Он назвал коррупцию фактором, который усложняет ситуацию, но в то же время выразил оптимизм по поводу мирного урегулирования.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с международными партнерами и обсуждение возможных подходов к мирному урегулированию продолжается, акцентировав внимание на трех сложных и одновременно ключевых темах.