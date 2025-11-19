Трамп отправил чиновников Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров — СМИ

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил в Киев высокоуровневую делегацию Пентагона в рамках новой попытки возобновить переговоры по прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщают Wall Street Journal и Politico со ссылкой на чиновников США.

В состав делегации вошли секретарь армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж. Это самые высокие представители Пентагона, посетившие Украину с начала полномасштабной войны. Визит не был анонсирован заранее из-за его чувствительного характера.

По данным источников, Дрисколл и Джордж проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским, украинским военным руководством, депутатами и представителями оборонной промышленности. Одной из целей поездки является попытка перезапустить мирный процесс, несмотря на то, что Москва блокировала до этого все дипломатические инициативы Вашингтона и Киева. После украинской части визита Дрисколл планирует встречи с российскими чиновниками.

Помимо политической составляющей делегация обсудит с Украиной масштабный проект обмена технологиями, в частности в сфере дронов и автономного вооружения. По словам американских чиновников, Украина стала мировым лидером в производстве и применении FPV-дронов, ежегодно выпуская более 1,5 млн. единиц. США, в свою очередь, планируют закупить 1 млн дронов в ближайшие два-три года и стремятся перенять украинский опыт быстрого внедрения инноваций.

Хотя Трамп не раз критиковал масштаб американской помощи Украине, в последнее время он укрепил отношения с Зеленским и стал активнее поддерживать НАТО и усилия Запада по вооружению Киева. Его дипломатические попытки повлиять на Кремль были проигнорированы Владимиром Путиным. Между тем Россия усилила воздушные атаки: только в прошлую пятницу по Киеву было выпущено 430 дронов и 18 ракет.

Само появление топ-чиновников Пентагона в Киеве выглядит как сигнал об изменении подхода Вашингтона — от споров и недоверия внутри администрации до стремления найти реальный политический и технологический путь усилить оборону Украины и приблизить завершение войны.

Представители Дрисколла и Джорджа отказались от комментариев.

