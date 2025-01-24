Трамп отправил Путину тревожный сигнал, Кремль уже чувствует вкус яда — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине, заявив, что в противном случае "будет только хуже". Этими заявлениями он дал сигнал диктатору.

Об этом пишет Фрэнсис Дирнли, главный редактор газеты The Telegraph.

Журналист указывает на то, что Трамп сделал Путину очень четкий сигнал, он пригрозил новыми санкциями, если российский диктатор не согласится на мирное соглашение.

"Сейчас ходят слухи, что Трамп может даже использовать 330 млрд долларов замороженных российских государственных активов, угрожая передать их Киеву для покупки американского оружия — шаг, опирающийся на инстинкты Трампа, связанный с заключением сделок. Военная помощь также может увеличиться, особенно если он сменит нарратив так, чтобы Москва, а не Киев, стала препятствием на пути к миру", — считает Дирнли.

Однако сейчас вопрос состоит в том, будет ли Трамп действовать на опережение, или выжидать, как будут разворачиваться его переговоры с Путиным.

"Теперь, когда начинается каденция Трампа, Кремль начинает чувствовать вкус яда. Трамп не является человеком, который становится на сторону проигравших, и, что важно, он считает Москву неудачником и побежденным", — добавил Дирнли.

Напомним, Дональд Трамп 22 января снова призвал к завершению войны между Украиной и Россией, угрожая в случае отказа Москвы от договоренностей ввести новые санкции против РФ.

Трамп подчеркнул, что экономика России из-за войны приходит в упадок, и поэтому он предлагает Путину "очень большую услугу".

Однако в Кремле, как пишет WSJ, не воспринимают всерьез угрозы Трампа.

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