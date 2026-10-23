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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп отреагировал на проблемы со Starlink в Украине: что пообещал сделать

Дональд Трамп не знает, кто ограничил Starlink в Украине, но готов вмешаться.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ограничение работы Starlink в Украине. Он заявил, что не знает, кто отдал такой приказ, но готов лично решить проблему с Илоном Маском в случае необходимости.

Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами.

Отвечая на вопрос журналиста о том, известно ли ему, кто приказал ограничить работу Starlink для Украины, Дональд Трамп отметил, что нет таких данных.

«Я не имею ни малейшего представления. И даже если бы знал, то не сказал бы вам. Зачем мне это говорить? — заявил он.

Президент заверил, что сможет разрешить ситуацию. Он уточнил, что пока не обсуждал этот вопрос с Илоном Маском, тем не менее, обязательно свяжется с ним, если проблемы со связью будут оставаться нерешенными. Также добавил, что по его информации, эту проблему уже решили.

В ответ на замечание журналиста о том, что Владимир Зеленский заявлял о проблемах с работой Starlink, Трамп отметил, что не знал этого, но обязательно разберется в ситуации.

«Илон Маск — очень хороший человек. Он не сделает ничего плохого в отношении Украины. Илон никогда не сделает ничего дурного. Он справедливый человек», — отметил Трамп.

Проблемы со Starlink в Украине — последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что оборудование Starlink и Starshield на фронте прекращало работать во время движения на скорости 130-161 км/ч.

Уже 22 октября Владимир Зеленский сообщал, что полноценную работу Starlink в Украине еще не возобновили, а Киев ждет новой информации от США.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

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