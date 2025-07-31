Трамп отреагировал на угрозы Медведева начать войну против США

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Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на угрозы замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева начать войну против США. Он назвал его "неудачным бывшим президентом РФ", входящим "на опасную территорию".

Об этом написал президент США Дональд Трамп в сети Truth Social.

"Передайте Медведеву, неудавшемуся бывшему президенту России, считающему себя до сих пор президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!", - отметил американский глава.

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Трамп также заявил: ему безразлично, что Индия делает с Россией.

"Пусть вместе тянут свои мертвые экономики на дно — мне все равно. Мы вели очень мало бизнеса с Индией — их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Так же у России и США почти нет общего бизнеса. Пусть так и остается", — отметил Трамп.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огня и намерен продолжать войну против Украины. Там готовятся к введению новых санкций, президент США Дональд Трамп анонсировал через 10 дней.

"Мы довольно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика работает", - сказал Песков.

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При этом он добавил, что у государства-агрессорки уже выработался «определенный иммунитет на этот счет».