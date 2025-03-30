Трамп отреагировал на утечку из Signal-чата по ударам по Йемену: "Эта охота на ведьм"

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять ни одного из своих соратников после скандала с утечкой информации из группового чата в приложении Signal, в котором обсуждались планы удара по хуситам в Йемене .

По сообщению NBC News, журналиста случайно добавили в чат, где присутствовал советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, министр обороны Пит Гегсет и ряд чиновников администрации. Один из участников даже направил детальный график ударов — еще до их начала.

Комментируя ситуацию, Трамп подчеркнул, что и дальше доверяет Уолтцу и Гегсету:

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"Да, я доверяю им. Это просто еще одна охота на ведьм. Фейковые новости, ничего больше", - заявил он.

"Мы нанесли очень сильный, очень мощный удар. Чрезвычайно успешный. Но никто об этом не говорит. Все говорят о глупости", - добавил президент.

Он также подчеркнул, что не имеет отношения к скандальной переписке:

"Я даже не знаю, что такое Signal. Мне безразлично, что это такое. Это просто еще одно шоу для СМИ, потому что им больше не о чем говорить", - сказал Трамп.

Напомним, журналист The Atlantic случайно получил доступ к сверхсекретной переписке американских чиновников по военной операции против хуситов в Йемене — все из-за ошибки советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолта, который добавил редактора к закрытому чату в Signal.