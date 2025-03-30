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Трамп отреагировал на утечку из Signal-чата по ударам по Йемену: "Эта охота на ведьм"
По его мнению, это лишь попытка отвлечь внимание от того, что он назвал "успешными первыми 100 днями президентства в истории страны".
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять ни одного из своих соратников после скандала с утечкой информации из группового чата в приложении Signal, в котором обсуждались планы удара по хуситам в Йемене .
По сообщению NBC News, журналиста случайно добавили в чат, где присутствовал советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, министр обороны Пит Гегсет и ряд чиновников администрации. Один из участников даже направил детальный график ударов — еще до их начала.
Комментируя ситуацию, Трамп подчеркнул, что и дальше доверяет Уолтцу и Гегсету:
"Да, я доверяю им. Это просто еще одна охота на ведьм. Фейковые новости, ничего больше", - заявил он.
"Мы нанесли очень сильный, очень мощный удар. Чрезвычайно успешный. Но никто об этом не говорит. Все говорят о глупости", - добавил президент.
Он также подчеркнул, что не имеет отношения к скандальной переписке:
"Я даже не знаю, что такое Signal. Мне безразлично, что это такое. Это просто еще одно шоу для СМИ, потому что им больше не о чем говорить", - сказал Трамп.
Напомним, журналист The Atlantic случайно получил доступ к сверхсекретной переписке американских чиновников по военной операции против хуситов в Йемене — все из-за ошибки советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолта, который добавил редактора к закрытому чату в Signal.