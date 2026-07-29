Трамп отреагировал на встречу с Зеленским: "Все прошло очень хорошо"

Трамп и Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент США Дональд Трамп назвал большой честью встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и положительно оценил результаты переговоров.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

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«Для меня большая честь встретиться с президентом Зеленским. Мы обсудили многие вопросы. Встреча прошла очень хорошо! – заявил Трамп.

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Он также опубликовал фотографии с Зеленским, сделанные во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Переговоры лидеров проходили за закрытыми дверями. По словам Зеленского, стороны обсудили возможность получения Украиной лицензий на производство ракет-перехватчиков систем Patriot, другие оборонные инициативы и дипломатические шаги. Команды президентов должны согласовать дальнейшие контакты

Напомним, что ранее Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями

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