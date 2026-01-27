ТСН в социальных сетях

Трамп оценил переговоры Украины и России: что заявил

Дональд Трамп намекнул на прогресс в диалоге между Украиной и РФ.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состояние переговорного процесса между Украиной и Россией.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает Clash Report.

«На переговорах между Украиной и Россией происходят очень хорошие вещи», — прокомментировал Трамп.

Напомним, ранее в Белом доме также оценили и назвали историческими трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России, состоявшихся 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров , состоявшихся 1 февраля.

К слову, ранее Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести переговоры с Владимиром Путиным для согласования ключевых вопросов по территориям Украины и Запорожской АЭС.

