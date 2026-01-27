- Дата публикации
-
Трамп оценил переговоры Украины и России: что заявил
Дональд Трамп намекнул на прогресс в диалоге между Украиной и РФ.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил состояние переговорного процесса между Украиной и Россией.
Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает Clash Report.
«На переговорах между Украиной и Россией происходят очень хорошие вещи», — прокомментировал Трамп.
Напомним, ранее в Белом доме также оценили и назвали историческими трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России, состоявшихся 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Также президент Владимир Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров , состоявшихся 1 февраля.
К слову, ранее Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести переговоры с Владимиром Путиным для согласования ключевых вопросов по территориям Украины и Запорожской АЭС.