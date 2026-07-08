Трамп оценил встречу с Зеленским: остался ли доволен

Трамп на переговорах с Зеленским / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре и дал ей оценку.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Президент Зеленский и я только что провели пресс-конференцию с фейковыми новостями. Всё прошло очень хорошо. Все ищут решения. Очень положительно», — написал он.

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Напомним, на самой встрече Трамп заявил, что Путин и Зеленский — сложные персонажи. В то же время, во время встречи он неоднократно хвалил украинского лидера.

«Трудно поверить, не правда ли? От Овального кабинета (намек на спор с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома — Ред.) до сих пор у нас сложились, я думаю, очень хорошие отношения», — сказал Трамп.

В свою очередь Владимир Зеленский лаконично подвел итог встречи с Трампом.

«Можем многое сделать вместе», — написал он в соцсетях.

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