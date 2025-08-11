Трамп отсрочил пошлины на китайские товары: что это означает

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа отсрочила введение новых пошлин на китайские товары. Согласно указу, который подписал Трамп, дедлайн перенесен на 90 дней.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Введение тарифов должно было состояться 12 августа, однако в мае США и Китай заключили временное 90-дневное соглашение. Она предполагала отмену некоторых взаимных пошлин.

Несмотря на это, соглашение не решило ключевых проблем в отношениях между странами. Среди них:

незаконная торговля фентанилом;

статус Тайваня;

претензии США к государственной экономике Китая.

Китай рассматривает экспорт минералов как инструмент влияния. В частности, остановка этого экспорта может замедлить экономический рост США, если компании не смогут производить продукцию, требующую этих минералов. В конце июля представители обеих стран приступили к новым торговым переговорам в Швеции.

Импорт из Китая подлежит 30% тарифам, включая 10% базовую ставку и 20% тарифы, связанные с фентанилом, введенные Вашингтоном в феврале и марте. Китай также осуществил деэскалацию, снизив свою ставку на импорт из США до 10%.

Напомним, когда журналисты спросили планирует ли он продлить действие тарифов, Трамп уклонился от прямого ответа, отметив «очень хорошие» отношения с Китаем и лично с президентом Си Цзиньпином.