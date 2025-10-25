Трамп отвернулся от России: кто влияет на президента США

Марк Рубио / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп на этой неделе резко изменил свою позицию по отношению к России, введя первые прямые санкции во время своего второго срока. На это, помимо прочего, повлиял государственный секретарь Марко Рубио.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам пожелавших остаться анонимными собеседников, Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после телефонного разговора, в котором стало ясно, что Кремль пытается затянуть переговоры о перемирии и продолжить войну.

По мнению Рубио, Москва не совершила никаких существенных изменений в своей позиции, отмечают знающие американские и европейские чиновники.

«Влияние Рубио на смену курсу администрации демонстрирует более широкую роль этого дипломата, который также выступал за более жесткий подход к Венесуэле как временный советник Трампа по национальной безопасности», — отмечают журналисты.

Напомним, Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

«Мы только отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что мы не добьемся того, чего должны добиться, поэтому я отменил ее, но мы сделаем это в будущем», — сказал Трамп.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что предстоящую на этой неделе встреча между госсекретарем США и главой МИД России пока отложили на «некоторое время».