Трамп ответил, будет ли наземное вторжение США в Иран
В то же время, американский лидер пригрозил, что Америка имеет «огромное количество» ресурсов для продолжения операции.
С начала военной операции США и Израиля Иран потерял все. Пока нет необходимости наземного вторжения.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News.
Заявление министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи о готовности к наземному вторжению Трамп назвал «бесполезными комментариями». Мол, Белый дом пока не думает об этом.
«Это (наземное вторжение — Ред.) пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли свой флот. Они потеряли все, что могли потерять», – высказался американский лидер.
По его словам, у военных Соединенных Штатов достаточно ресурсов для продолжения ударов.
«У нас огромное количество боеприпасов. У нас их больше, чем когда-либо. У нас их много в других странах», - заявил Трамп.
Война США в Иране - наземное вторжение
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готовится к большой войне с США. По его словам, страна не опасается возможного наземного вторжения войск Соединенных Штатов. Впрочем, подобная операция станет «катастрофой» именно для американцев.
«Нет, мы ждем их», — ответил Арагчи на вопрос, испытывает ли Иран страх перед вероятным вторжением.