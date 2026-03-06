Трамп ответил, будет ли наземное вторжение США в Иран

Дональд Трамп. / © Associated Press

С начала военной операции США и Израиля Иран потерял все. Пока нет необходимости наземного вторжения.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News.

Заявление министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи о готовности к наземному вторжению Трамп назвал «бесполезными комментариями». Мол, Белый дом пока не думает об этом.

«Это (наземное вторжение — Ред.) пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли свой флот. Они потеряли все, что могли потерять», – высказался американский лидер.

По его словам, у военных Соединенных Штатов достаточно ресурсов для продолжения ударов.

«У нас огромное количество боеприпасов. У нас их больше, чем когда-либо. У нас их много в других странах», - заявил Трамп.

Война США в Иране - наземное вторжение

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готовится к большой войне с США. По его словам, страна не опасается возможного наземного вторжения войск Соединенных Штатов. Впрочем, подобная операция станет «катастрофой» именно для американцев.

«Нет, мы ждем их», — ответил Арагчи на вопрос, испытывает ли Иран страх перед вероятным вторжением.