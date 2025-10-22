Трамп ответил, будет ли перемирие в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что все еще видит шанс на прекращение огня в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.

На вопрос, видит ли он шанс прекращения огня в Украине, Трамп ответил лаконично: «Да».

Также он прокомментировал информацию, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок.

«Я не хочу проводить тщетную встречу. Я не хочу тратить время впустую, поэтому посмотрим, что произойдет. Но мы заключили все эти великие соглашения, великие мирные соглашения. Все они — мирные соглашения, договоренности, крепкие договоренности, каждое из них, кроме этого. И я сказал: идите к линии. Идите к линии сражения. А потом вы отступаете, идете домой, и все берут немного времени на отдых, потому что у вас есть две страны, убивающие друг друга. Две страны теряют от 5000 до 7000 солдат в неделю. Итак, посмотрим, что произойдет. Мы еще не приняли решения», — сказал президент США.

Однако впоследствии Трамп отрицал собственные слова, сказанные за несколько минут до этого.

«Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте проходит много всего между Украиной и Россией», — сказал президент США.

По его словам, в течение двух дней журналистов проинформируют о возможности проведения встречи с Путиным.

Кроме того, Трамп заверил, что Индия не будет покупать «слишком много» нефти в России.

Ранее сообщалось, что Белый дом официально отложил саммит Трампа и Путина.