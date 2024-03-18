Трамп ответил, даст ли Путину оккупировать Украину, или поможет ей с оружием

Трамп убежден, что будь он президентом США, Путин не устроил бы полномасштабное вторжение в Украину.
Экс-президент США Дональд Трамп ответил, продолжит ли он помощь Украине с вооружением, или позволит президенту РФ Владимиру Путину оккупировать часть или все государство, если его снова изберут президентом.
Об этом американский политик высказался в интервью телеканалу Fox News.
Так, Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о своих действиях по поводу Украины. Он выразил надежду, что до этого не дойдет. По словам политика, до тех пор пока он возьмет на себя полномочия президента в случае победы на выборах в США, пройдет много времени, более девяти месяцев – для войны и политики это "вечность".
Трамп сказал, что Россия имеет мощную армию, хотя украинцы и очень храбры. Он заявил, что нужно искать компромисс путем переговоров.
Экс-президент США также заявил, что вопрос войны в Украине для него очень болезненный. Трамп убежден, что будь он президентом, Путин не устроил бы полномасштабное вторжение.
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"Я очень хорошо знал Путина, у нас были хорошие отношения. Он бы никогда не решился на широкомасштабное вторжение, будь я президентом. Если бы у нас был настоящий лидер, он (Путин – ред.) бы никогда этого не сделал", – высказался американский политик.
"Помните, он не делал этого в течение лет, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Будь я президентом, все эти люди жили бы, все эти красивые города, старинные тысячелетние купола, золотые купола, культуру невозможно заменить. Это ужасная ситуация", – добавил Трамп.
К слову, накануне Трамп, критикуя военную и финансовую помощь Украине, назвал ее президента Владимира Зеленского "крупнейшим продавцом в истории".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Трамп не даст Украине ни копейки, если его изберут президентом! Почему?
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