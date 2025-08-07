ТСН в социальных сетях

Трамп ответил, должен ли Путин встречаться с Зеленским

Дональд Трамп опроверг информацию СМИ. Он не требовал от Владимира Путина сначала встретиться с Зеленским.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Российскому диктатору Владимиру Путину не нужно встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Президент США также отметил, что решение о прекращении огня в Украине должно быть принято лично Путином.

Напомним, в четверг, 7 августа, советник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что встреча между Путиным и Трампом состоится в ближайшие дни, добавив, что «работа над саммитом уже началась».

Но Белый дом опроверг заявления Кремля о том, что встреча между президентами США и России согласована, а место ее проведения определено. По словам представителя Белого дома, место проведения этой встречи еще не определено.

По информации СМИ, в Вашингтоне считают, что президент Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским перед личным разговором с Трампом.

