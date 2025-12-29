Трамп ответил, готов ли приехать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Украину и выступить перед парламентом.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции после завершения переговоров.

Дональда Трампа спросили, планирует ли он приехать в Украину, если ему удастся заключить соглашение о прекращении войны.

В ответ американский лидер сказал, что не имеет таких планов, его задача — заключить сделку. Однако, не исключил такой возможности.

«Я предложил поехать и выступить перед их парламентом. Если это поможет. Я не знаю, поможет ли это. Я думаю, что это, вероятно, поможет, но я даже не знаю», — говорил Трамп.

Владимир Зеленский заверил Трампа, что его будут рады видеть в Украине, если он захочет приехать.

«Я не уверен, что это действительно будет необходимо, но если это поможет спасти 25 000 жизней в месяц или сколько угодно, я точно буду готов это сделать», — ответил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжатся в понедельник, 29 декабря.