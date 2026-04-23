Трамп ответил, готов ли ударить ядерным оружием по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над стратегическими маршрутами экспорта иранской нефти и фактически заблокировали ее поставки, что существенно отразилось на экономике Тегерана. Кроме того, Трамп сделал других ряд заявлений о войне в Иране.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

По словам Трампа, американские военные поразили около 75% от запланированных целей. Однако операцию частично остановили из-за возможных мирных договоренностей.

«Мы поразили около 75 процентов наших целей. Мы остановились немного раньше, потому что они хотели иметь некоторый мир», — заявил он.

Блокада иранской нефти и экономическое давление

Трамп подчеркнул, что сейчас действует «100-процентно эффективная» блокада, фактически остановившая бизнес Ирана.

«У нас есть блокада, которая является 100-процентно эффективной. И у них нет бизнеса», — сказал президент США.

Он также утверждает, что контроль над ключевыми маршрутами сохранится до момента заключения нового соглашения. По словам Трампа, Иран заинтересован в соглашении, однако ситуация внутри страны остается нестабильной.

«Они хотят заключить сделку. Мы говорили с ними, но они даже не знают, кто управляет страной. Они находятся в хаосе», — заявил он.

Контроль над нефтяными доходами

Президент США также прокомментировал предложение об открытии ключевого пролива, по которому проходит экспорт нефти.

«Они пришли к нам и сказали: „Мы согласимся открыть пролив“, и все мои люди были довольны. Все были довольны кроме меня», — сказал Трамп.

Он пояснил, что открытие маршрута позволило бы Ирану получать значительные доходы.

«Я сказал: подождите минуту. Если мы откроем этот пролив, это будет означать, что они будут зарабатывать 500 миллионов долларов в день. Я не хочу, чтобы они зарабатывали 500 миллионов долларов в день, пока они не разрешат эту ситуацию, поэтому я тот, кто держал ее закрытой», — добавил президент США.

Вопросы ядерного оружия

Трамп подчеркнул, что приоритетом остается недопущение распространения ядерного оружия.

«Нет ничего хуже ядерного оружия, которое уничтожает города», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном применении ядерного оружия против Ирана, президент США отрицал такую возможность.

Нет. Какой глупый вопрос — зачем мне это нужно? Ядерное оружие никогда не должно использоваться никем», — резюмировал Трамп.

Война в Иране — последние новости

Напомним, Дональд Трамп заявил об уверенности в достижении «значительного соглашения» с Ираном для завершения войны. Однако подчеркнул, что не планирует продлевать срок действия истекающего в среду режима прекращения огня.

Ранее мы писали, что 21 апреля в Исламабаде должны были пройти мирные переговоры между США и Ираном. По данным Белого дома, американскую сторону должны представлять вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Однако вскоре Тегеран заявил, что не будет участвовать в переговорах с США из-за позиции Вашингтона и напряжения в регионе.