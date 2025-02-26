"Умный парень": Трамп ответил, как относится к Путину и будет ли требовать от РФ уступок

Несмотря на то, что Трамп похвалил Путина, он заверил, что российский диктатор "будет вынужден" пойти на уступки в переговорах о прекращении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп назвал диктатора Владимира Путина "умным парнем" и "хитрым человеком".

Об этом Трамп сказал на первом заседании своего кабинета министров.

Президента США спросили о том, как это — вести переговоры с Владимиром Путиным.

"Он очень умный парень, он очень хитрый человек. Я имел дело с некоторыми действительно плохими людьми, но я скажу вам, что касается этого, он не собирался, по моему мнению, налаживать эту войну. Я думаю, он хотел всего этого, когда меня выбрали, мы говорили, и я думаю, что мы заключим соглашение", – сказал Трамп.

Тем не менее, Трамп заверил, что Путин "будет вынужден" пойти на уступки в переговорах о прекращении войны в Украине.

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"Да, он будет", – ответил Трамп на вопрос, будет ли Путин идти на уступки. На вопрос, на какие уступки придется пойти российскому диктатору, он ответил: "Я не хочу вам сейчас говорить".

"Ему придется. И я думаю, я верю, что из-за того, что нас избрали, эта война закончится. И я также верю, что если бы мы не были избраны, если бы эта администрация не выиграла выборы, эта война продолжалась бы долго, и он захотел бы забрать все. В течение определенного времени многие люди были бы убиты", – подытожил президент США.

Напомним, сегодня Дональд Трамп также заявил, что договорится с Россией и Украиной "о прекращении убийств". Кроме того, он назвал дату встречи с Зеленским.

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