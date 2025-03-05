Трамп ответил, почему "фюрер" Путин отважился на большую войну в Украине

Российский "фюрер" Владимир Путин почувствовал себя способным совершить полномасштабное вторжение в Украину якобы из-за того, как администрация тогдашнего президента США Байдена справилась с выводом американского военного контингента из Афганистана.

Об этом президент США Дональда Трамп заявил во время своего выступления на совместном заседании Конгресса, сообщает CNN.

Он подверг критике вывод бывшим президентом войск из Афганистана в августе 2021-го. Такие действия, пишет CNN, стали для Байдена политической катастрофой, потому что афганское правительство развалилось, а талибы вернулись к власти. В частности, Трамп подробно описал взрыв у ворот Abbey Gate международного аэропорта Кабула, в результате которого погибли 13 военнослужащих США.

"Когда Путин увидел, что произошло, я думаю, он сказал: "Ну, возможно, это мой шанс". Вот так было плохо. Не должно было произойти. Крайне некомпетентные люди", — сказал Трамп об администрации Байдена.

Напомним, во время выступления в Конгрессе Дональд Трамп также сделал заявление о готовности России к миру. Якобы Вашингтон получил ответные сигналы.

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