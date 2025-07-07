Трамп ответил, почему США не помогут Украине так, как Израилю

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, почему бы Соединенным Штатам не помочь Украине в войне с врагом так, как Израилю.

Об этом стало известно из эфира CNN.

Трамп взялся утверждать, что много помогает Украине.

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«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас», — высказался глава Белого дома.

Напомним, накануне стало известно, что Пентагон приостановил отправку американского оружия в Украину. В ведомстве объяснили это якобы нехваткой собственных запасов. Однако, по словам трех американских чиновников, внутренняя проверка свидетельствует о том, что передача этого вооружения не повредит запасам США.

К слову, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Трамп блокирует помощь из-за того, что хочет, чтобы поддержку Киева связывали с ним, а не с предшественником Джо Байденом.