- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп ответил, почему стремится завершить войну в Украине
Трамп заверил, что главная цель Вашингтона в мирном процессе в отношении Украины — сугубо гуманистическая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет покончить с войной в Украине, потому что хочет прекратить убийства людей.
Об этом глава Белого дома сказал во время «круглого стола» с представителями американского агробизнеса.
На вопрос журналистов, продолжат ли США участвовать в переговорах по достижению мира между Украиной и Россией, Трамп ответил:
«Что мы делаем? Мы занимаемся этим по гуманистическим соображениям. Наша главная цель — выяснить, как можно остановить кровопролитие и гибель людей, потому что мы хотим, чтобы люди перестали умирать».
Трамп в своей манере делать противоречивые заявления, сказал, ситуация в отношении Украины «замечательная», но существует одна проблема: «Многие люди гибнут».
«У нас в общем-то благоприятная ситуация на месте. Критической проблемой остается большое количество жертв, и я хочу это прекратить. В прошлом месяце погибло 27 000 солдат — преимущественно солдаты, еще несколько человек из-за того, что ракета упала в центре Киева или где-то еще, что является ужасной вещью, но преимущественно солдаты. 27 000 солдат погибло в прошлом месяце. Вот что хочу прекратить», — отметил американский президент.
Также сегодня Трамп похвастался, что не дал ничего Украине, в отличие от своего предшественника Байдена.
Раньше Дональд Трамп заявил, что не имеет дедлайнов по завершению войны в Украине, но надеется на скорейшее прекращение боевых действий.