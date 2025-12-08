Трамп ответил, почему стремится завершить войну в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет покончить с войной в Украине, потому что хочет прекратить убийства людей.

Об этом глава Белого дома сказал во время «круглого стола» с представителями американского агробизнеса.

На вопрос журналистов, продолжат ли США участвовать в переговорах по достижению мира между Украиной и Россией, Трамп ответил:

«Что мы делаем? Мы занимаемся этим по гуманистическим соображениям. Наша главная цель — выяснить, как можно остановить кровопролитие и гибель людей, потому что мы хотим, чтобы люди перестали умирать».

Трамп в своей манере делать противоречивые заявления, сказал, ситуация в отношении Украины «замечательная», но существует одна проблема: «Многие люди гибнут».

«У нас в общем-то благоприятная ситуация на месте. Критической проблемой остается большое количество жертв, и я хочу это прекратить. В прошлом месяце погибло 27 000 солдат — преимущественно солдаты, еще несколько человек из-за того, что ракета упала в центре Киева или где-то еще, что является ужасной вещью, но преимущественно солдаты. 27 000 солдат погибло в прошлом месяце. Вот что хочу прекратить», — отметил американский президент.

Также сегодня Трамп похвастался, что не дал ничего Украине, в отличие от своего предшественника Байдена.

Раньше Дональд Трамп заявил, что не имеет дедлайнов по завершению войны в Украине, но надеется на скорейшее прекращение боевых действий.