ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

Трамп ответил, получит ли Украина лицензию на производство ракет

Трамп заявил, что США могут предоставить Украине лицензию на производство американских ракет.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

США рассматривают возможность выдачи Украине лицензии на изготовление американских ракет прямо на ее территории.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.

Глава Белого дома подтвердил, что официальный Киев уже обратился в Вашингтон с соответствующим запросом.

«Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом», — отметил Дональд Трамп.

Пока никаких окончательных решений по передаче технологий или разрешительной документации не объявлено, однако американская сторона официально подтвердила готовность проанализировать такую возможность.

Напомним, во время общения с журналистами на саммите G7 Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie