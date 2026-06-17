Трамп ответил, получит ли Украина лицензию на производство ракет

Дональд Трамп / © Associated Press

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США рассматривают возможность выдачи Украине лицензии на изготовление американских ракет прямо на ее территории.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.

Глава Белого дома подтвердил, что официальный Киев уже обратился в Вашингтон с соответствующим запросом.

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«Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом», — отметил Дональд Трамп.

Пока никаких окончательных решений по передаче технологий или разрешительной документации не объявлено, однако американская сторона официально подтвердила готовность проанализировать такую возможность.

Напомним, во время общения с журналистами на саммите G7 Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине.

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