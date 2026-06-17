- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп ответил, получит ли Украина лицензию на производство ракет
Трамп заявил, что США могут предоставить Украине лицензию на производство американских ракет.
США рассматривают возможность выдачи Украине лицензии на изготовление американских ракет прямо на ее территории.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.
Глава Белого дома подтвердил, что официальный Киев уже обратился в Вашингтон с соответствующим запросом.
«Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом», — отметил Дональд Трамп.
Пока никаких окончательных решений по передаче технологий или разрешительной документации не объявлено, однако американская сторона официально подтвердила готовность проанализировать такую возможность.
Напомним, во время общения с журналистами на саммите G7 Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине.