Трамп ответил, позволит ли украинским беженцам в США остаться до конца войны

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, позволит ли он беженцам из Украины оставаться в Соединенных Штатах до конца войны.

Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

«Мы позволим. У нас много людей, которые прибыли из Украины, и мы работаем с ними», – сказал Трамп в коротком комментарии.

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Это неожиданное для многих заявление, ведь предыдущая риторика американской администрации по иммиграции была жесткой. Она также принимала меры, чтобы ограничить временный правовой статус для тех, кто прибыл по программам, основанным при президентстве Джо Байдена.

Напомним, с января 2025 года администрация Трампа начала пересматривать гуманитарные программы, введенные при Байдене, в частности инициативу «Единение ради Украины» (U4U), которая позволяла украинцам находиться в США до двух лет на основе гуманитарного пароля. Этой программой уже воспользовались более 240 тыс. украинцев.

Однако будущее беженцев оставалось неопределенным: американское правительство временно приостановило прием новых заявок, а также появились сообщения о возможной отмене статуса, что могло привести к депортации. Ситуацию усугубило ложное письмо от Минбезопасности США, которое ошибочно известило часть украинцев об отмене пароля.

Кроме того, СМИ сообщали о планах переориентации средств с поддержки беженцев на программы «добровольного возвращения» — с выплатами до 1000 долл. тем, кто согласится покинуть США.

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