Трамп ответил, сможет ли Украина выиграть войну

Трамп оценил шансы Украины на победу, но тут же усомнился.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое предварительное заявление о том, что Украина все еще может выиграть войну против России.

Об этом он заявил во время двустороннего ланча с премьер-министром Австралии.

Они все еще могут ее выиграть. Я сказал, что они могут выиграть что угодно. Война — очень странная вещь. Я не думаю, что они это сделают», — заявил Трамп.

Также добавил, что Зеленский и Путин ненавидят друг друга и это «на самом деле немного усложняет ситуацию».

«Это Россия и Украина, и я думаю, что мы добьемся этого, но это оказалось неприятным, потому что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга», — говорит он.

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

